Forum Comunicazione, prof. Dominici (Univ. Perugia): “Pensare le organizzazioni come organismi, complessità è strutturale”

Giugno 8, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Emergenza e imprevedibilità sono variabili costitutive. Stiamo prendendo consapevolezza di come la complessità sia strutturale nelle organizzazioni. La comunicazione è il terreno su cui ricostruire una concezione differente delle organizzazioni pensate e progettate come organismi e non come meccanismi”. Lo ha dichiarato Piero Dominici, Professore dell’Università degli Studi di Perugia, Fellow WAAS e Delegato ufficiale UNESCO, a margine del Forum Comunicazione 2023 organizzato da Comunicazione Italiana e tenutosi presso il Palazzo dell’informazione di Adnkronos a Roma.