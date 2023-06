Giugno 7, 2023

“Il purpose di Amplifon è molto importante perché identifica lo scopo per il quale esistiamo e cioè la salute uditiva delle persone. E’ molto importante che la comunicazione supporti il nostro purpose e lo facciamo tramite i nostri strumenti digitali, comunicandolo all’esterno”. Così Salvatore Ricco, il Global Chief Communication Officer di Amplifon, a margine del Forum Comunicazione 2023 organizzato da Comunicazione Italiana e tenutosi presso il Palazzo dell’informazione a Roma.