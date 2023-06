Forum Comunicazione, Romano (Inarea Indentity Design): “Consumatore oggi interessato più al purpose che al prodotto”

Giugno 8, 2023

“Prima la logica era quella di individuare un prodotto e distinguerlo da un altro brand. Ora si distingue un consumatore da un altro. Con l’attuale pluralità di informazioni è difficile affermare un brand, per farlo bisogna spostare l’asse sul purpose. Oggi al consumatore contemporaneo non interessa il prodotto in quanto tale ma l’universo di significati in cui riconoscersi”. Lo ha dichiarato Antonio Romano, Presidente Inarea Indentity Design, a margine del Forum Comunicazione 2023 organizzato da Comunicazione Italiana e tenutosi presso il Palazzo dell’informazione di Adnkronos a Roma.