Forum Comunicazione: Spadini (Havas), “Forum è un’occasione di confronto”

Giugno 9, 2022

“Il Forum della Comunicazione è un’occasione di confronto. Viviamo in una società dove siamo tutti convinti di essere esperti in qualcosa e per questo un confronto è cruciale per sviluppare un pensiero ed il forum è proprio questo”. Lo ha detto il CEO di Havas Group, Stefano Spadini, a margine della seconda giornata della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “Il tema del cambiamento viene affrontato da un punto di vista dei servizi che vengo offerti ai clienti e da quello delle risorse che decidono di lavorare con Havas. E’ una trasformazione che non deve spaventare, il mondo della comunicazione va sì che insieme ai dati, l’elemento umano è sempre quello determinante”, ha concluso.