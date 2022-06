Forum Comunicazione: Zangrandi (Compassion), “Momento di riflessione importante per Paese”

Giugno 9, 2022

“Il forum della comunicazione è un momento molto importante per il Paese per capire come si sta muovendo la comunicazione nelle imprese e nelle organizzazioni. Un momento di riflessione come questo è importante per fare dei ragionamenti per capire cosa si vuole fare all’interno delle organizzazioni”. Così il Board Member di Compassion, Roberto Savini Zangrandi, a margine della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “Il focus del mio intervento di oggi è stato su due elementi: progetti di solidarietà sociale uguale a progetti di sostenibilità sociale e costi complessivi della no profit. I costi di una no profit devono essere chiari, trasparenti e superiori al 20%, altrimenti non riusciamo a fare comunicazione e a pagare il personale”, ha concluso.