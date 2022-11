Novembre 15, 2022

Annalisa Alberti, direttore risorse umani di Rheinmetall Italia spiega l’importanza di rimanere umani in un periodo così difficile e come affrontare le prossime sfide. L’occasione è fornita dalla quattordicesima edizione del Forum risorse umane, il principale appuntamento nazionale dedicato ai temi del lavoro e del people management.