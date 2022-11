Novembre 17, 2022

Your browser does not support the video tag.

Michelangelo Ceresani, VP of Human resources & organization Capgemini Italia, interve-nuto a margine del ‘‘Welfare & wellbeing day’’, la seconda delle tre giornate della quattordicesima edizione del Forum risorse umane, il principale appuntamento nazionale dedicato ai temi del la-voro e del people management, che si svolge a Milano tra il 15 e il 17 novembre, ha sottolineato come il wellbeing migliori la produttività aziendale.