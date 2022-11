Forum Hr 2022, Conte (Inps): “Bisogna passare a un’organizzazione basata sulle persone”

Novembre 17, 2022

In occasione della quattordicesima edizione del Forum risorse umane, il principale appuntamento nazionale dedicato ai temi del lavoro e del people management, che si svolge a Milano tra il 15 e il 17 novembre, Giuseppe Conte, direttore centrale formazione e sviluppo risorse umane Inps, do-po aver partecipato al ‘Digital & innovation day’, si è soffermato sull’importanza del ruolo delle persone nella digital revolution e sulla necessità di ripensare all’organizzazione delle aziende che, secondo Conte, devono passare da un modello basato sulle mansioni a un modello basato sulle persone.