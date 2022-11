Forum Hr 2022, Coulon: “Candidato deve essere al centro dei processi di recruiting”

Novembre 17, 2022

Your browser does not support the video tag.

A margine del ‘Training & Recruiting day’, la prima delle tre giornate della quattordicesima edizione del Forum risorse umane, il principale appuntamento nazionale dedicato ai temi del lavoro e del people management, che si svolge a Milano tra il 15 e il 17 novembre, Louis Coulon, Co-founder CleverConnect

ha illustrato le ragioni che fanno dell’appuntamento un momento di fondamentale importanza per il mondo dell’Hr ed ha parlato della necessità di mettere il candidato al centro dei processi di recruiting.