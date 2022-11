Novembre 17, 2022

Francesca Dellisanti, sales executive MobieTrain, presente al ‘Digital & innovation day’, che chiu-de i tre giorni della quattordicesima edizione del Forum risorse umane, il principale appuntamen-to nazionale dedicato ai temi del lavoro e del people management, che si svolge a Milano tra il 15 e il 17 novembre, ha così spiegato l’importanza del connubio tra microlearning e gamification per favorire la formazione.