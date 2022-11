Novembre 15, 2022

A margine del ‘Training & Recruiting day’, la prima delle tre giornate della quattordicesima edizione del Forum risorse umane, il principale appuntamento nazionale dedicato ai temi del lavoro e del people management, che si svolge a Milano tra il 15 e il 17 novembre, Anna Illiano, chief transformation and people officer di Ma Group (Magnaghi Aeronautica), ha spiegato l’importanza del confronto tra professionisti del settore. Un’occasione per affrontare insieme problemi e condividere esperienze.