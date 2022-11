Forum Hr 2022, Tubaro (BTicino): “Con pandemia cambiati i paradigmi del mercato del lavoro”

Novembre 17, 2022

Your browser does not support the video tag.

A margine del ‘‘Welfare & wellbeing day”, la seconda delle tre giornate della quattordicesima edizione del Forum risorse umane, il principale appuntamento nazionale dedicato ai temi del lavo-ro e del people management, che si svolge a Milano tra il 15 e il 17 novembre, Lucio Tubaro, di-rettore risorse umane BTicino, ha illustrato le ragioni che fanno dell’appuntamento un momento di fondamentale importanza per il mondo dell’Hr ed ha spiegato come i paradigmi del mercato del lavoro siano cambiati durante e dopo la pandemia.