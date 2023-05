Maggio 26, 2023

“La CPR è già all’interno del settore bancario e riguarda un modo di fare public affairs e relazione in modo trasparente e innovativo. Bisogna parlare con le imprese e i consumatori per far capire loro che c’è una grande transizione in atto”. Così il Responsabile dei Progetti Speciali ed Istituzionali di Intesa San Paolo spa, Matteo Boaglio, a margine del Forum Public Affairs 2023, tenutosi a Roma presso Palazzo Wedekind.