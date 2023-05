Forum Public Affairs 2023: Patrizio Caligiuri (PagoPA): “La Political Responsibility è parte del nostro DNA”

Maggio 26, 2023

“Siamo nati per costruire infrastrutture e offrire servizi digitali che migliorino l’efficienza della pubblica amministrazione e la vita dei cittadini”. Così il Direttore degli Affari Istituzionali e della Comunicazione di PagoPA, Patrizio Caligiuri, a margine del Forum Public Affairs 2023, tenutosi a Roma presso Palazzo Wedekind.

” La nostra è una società multistakeholder che ci impone una conoscenza molto solida della materia e dei singoli interessi in campo in una logica sempre di trasparenza e virtuosa per l’interesse collettivo” ha concluso Caligiuri.