Forum Risorse Umane, Ariotti (nCore Hr): “Sfida HR è capacità di ampliare conoscenze”

Novembre 15, 2023

“Il mondo HR è in continua evoluzione e una delle sfide che incontra in questo momento è sicuramente la capacità di andare ad ampliare quelle che sono le proprie conoscenze. L’HR si sta evolvendo anche in ambito tecnologico e nel marketing”. Queste le parole di Enrico Ariotti, CEO & Co-Founder di nCore HR srl, a margine del Talent & Innovation Day del Forum Risorse Umane di Comunicazione Italiana, l’appuntamento italiano di riferimento sui temi del lavoro e del People Management.