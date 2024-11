Forum risorse umane, Benini (Lianecare): “Attraverso digitale favoriamo benessere dei dipendenti”

22 Novembre 2024

“Siamo una piattaforma di flexible benefit per la conciliazione vita-lavoro. Abbiamo deciso di servirci del digitale dell’innovazione per creare e favorire il benessere dei dipendenti sia a livello individuale sia a livello familiare attraverso un algoritmo di matching, che consente al dipendente di scegliere qual è la dimensione di cura più idonea per se stesso e per i propri membri familiari”. Parole di Anna Benini, ceo e founder Lianecare, in occasione della XVI edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione Italiana, a Milano. Anche per il 2024 il forum ha riunito i professionisti del settore in un confronto sulle consolidate pratiche della gestione del personale, sulle sfide e le opportunità legate alla gestione del talento, alla formazione, al benessere organizzativo e alle nuove prospettive delineate dall’innovazione.