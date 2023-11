Forum Risorse Umane, Bonacchi (Indeed): “Gestione cambiamento dettato da AI è sfida per risorse umane”

Novembre 17, 2023

“La sfida principale nelle risorse umane oggi è sicuramente gestire il cambiamento che sta arrivando con l’avvento dell’intelligenza artificiale”. Lo ha detto Gianluca Bonacchi, Senior talent strategy advisor di Indeed, a margine del Talent & Innovation Day del Forum Risorse Umane di Comunicazione Italiana, l’appuntamento italiano di riferimento sui temi del lavoro e del People Management.