Forum Risorse Umane, Carboni (Babbel): “Aiutiamo aziende a superare barriere linguistiche”

Novembre 15, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Noi di Babbel for Business aiutiamo le aziende a superare le barriere linguistiche, quindi le sfide che interessano in questo caso la formazione linguistica, come la difficoltà di riuscire a creare percorsi formativi che siano in linea con le esigenze dei singoli, ma anche con le strategie e gli obiettivi delle aziende”. Lo ha detto Nicola Carboni, Team Lead Sales Italia di Babbel, a margine del Talent & Innovation Day del Forum Risorse Umane di Comunicazione Italiana, l’appuntamento italiano di riferimento sui temi del lavoro e del People Management.