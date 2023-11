Forum Risorse Umane, Cardillo Piccolino (CoachHub): “Coaching aiuta aziende ad affrontare emozioni dettate da cambiamento organizzativo”

Novembre 17, 2023

“La sfida dell’HR in quest’epoca non è singolare, è plurale. Noi lavoriamo sulle grandi trasformazioni organizzative e il coaching, vedendo le aziende che affrontano la trasformazione e quindi tutta una serie di emozioni, aiuta ad accettarle e accoglierle, ma anche a trasformarle in energia propulsiva”. Lo ha detto Valeria Cardillo Piccolino, Senior behavioural scientist di CoachHub, a margine del Welfare & Sustainability Day del Forum Risorse Umane di Comunicazione Italiana, l’appuntamento italiano di riferimento sui temi del lavoro e del People Management.