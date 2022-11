Novembre 20, 2022

Tecnici del Mit al lavoro questa domenica, su indicazione del ministro Matteo Salvini, per evitare una stangata ai danni dei cittadini con l’aumento biennale delle multe per violazione del codice della strada previsto dal 1 gennaio. Così fonti del dicastero di Porta Pia.