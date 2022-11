Forum risorse umane, conclusa la 14esima edizione

Novembre 19, 2022

Si è conclusa la quattordicesima edizione del Forum risorse umane, il principale appuntamento nazionale dedicato ai temi del lavoro e del people management organizzato da Comunicazione italiana. Ospitata negli spazi del Phyd a Milano dal 15 al 17 novembre, la tre-giorni ha visto la partecipazione di oltre 800 ospiti in presenza, 200 hr director e 50 aziende Partner.

La convention è stata anticipata da una serata dedicata al tema dell’equilibrio vita-lavoro, alla quale ha partecipato il direttore d’orchestra e violoncellista Roberto Soldatini.