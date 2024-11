Forum risorse umane, Di Croce (Quadrifor): “Forniamo formazione ascoltando esigenze del middle management”

22 Novembre 2024

“Il contributo di Quadrifor all’innovazione in ambito hr viene dalla natura stessa del nostro istituto. Noi non siamo un’azienda, siamo un ente bilaterale che fornisce formazione ascoltando l’esigenza del middle management e delle aziende. Proprio oggi ad esempio siamo qui con un gruppo di aziende per andare a programmare i prossimi step e i prossimi corsi quindi da somministrare ai middle manager”. Con queste parole Ilaria Di Croce, direttore di Quadrifor, è intervenuta in occasione della XVI edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione Italiana, a Milano. Come per le altre edizioni, il forum ha riunito i protagonisti del settore hr in un appuntamento ricco di spunti: consolidate pratiche della gestione del personale, sfide e opportunità legate alla gestione del talento, alla formazione, al benessere organizzativo e alle nuove prospettive delineate dall’innovazione.