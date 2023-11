Forum Risorse Umane, Fantini (Indeed): “Attrarre e trattenere persone è attuale sfida mondo Hr”

Novembre 15, 2023

“In questo momento le organizzazioni di HR si trovano ad affrontare la sfida di attrarre e di trattenere le persone in un mondo del lavoro che sta cambiando rapidamente”. Così, Marina Fantini, Senior marketing manager Italia e Iberia di Indeed, a margine del Talent & Innovation Day del Forum Risorse Umane di Comunicazione Italiana, l’appuntamento italiano di riferimento sui temi del lavoro e del People Management.