Forum risorse umane, Francini (Cornerstone OnDemand): “Agilità della forza lavoro è parola chiave nell’hr”

22 Novembre 2024

“Oggi la parola chiave nel mondo delle risorse umane è agilità dell’intera forza lavoro e per introdurla bisogna fare qualcosa che non è più procrastinabile. A nostro parere, come azienda che da 25 anni si occupa di talent management con oltre 7500 clienti a livello mondiale, riteniamo che l’approccio pragmatico sia quello di adottare un framework sostenibile ma strutturato per una mappatura delle posizioni e dei ruoli all’interno delle aziende con le competenze necessaria, le skills emergenti e identificare quelle ormai meno rilevanti. Una ‘job architecture’ basata sulle competenze è quindi un elemento chiave”. Lo ha dichiarato Federico Francini, country manager Cornerstone OnDemand Italia, intervenendo al Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, che anche quest’anno, a Milano, ha chiamato a raccolta i protagonisti del settore risorse umane in un incontro che, per il 2024, ha come tema l’‘Integrability’, una concetto che racchiude soluzioni tradizionali e approcci innovativi nella gestione delle hr.