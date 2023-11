Forum Risorse Umane, Francini (Cornerstone OnDemand): “Dotarsi di sistema gestione talenti maturo e pronto a sfide mercato”

Novembre 17, 2023

“Secondo noi di Cornerstone la principale sfida di oggi per abilitare la trasformazione nel mondo delle risorse umane è quella di dotarsi di un sistema di gestione dei talenti maturo e pronto per le nuove sfide di mercato”. Lo ha detto Federico Francini, Area Vice President & Country Manager Italy di Cornerstone OnDemand, a margine del Talent & Innovation Day del Forum Risorse Umane di Comunicazione Italiana, l’appuntamento italiano di riferimento sui temi del lavoro e del People Management.