Forum risorse umane, Gradoni (Luna Rossa): “Tecnologia ci aiuta a ridurre tempi e analizzare performance”

20 Novembre 2024

“La tecnologia ci aiuta a bruciare tempo, quello che si fa con il simulatore in un’ora o due richiederebbe cinque ore in acqua. Anche la parte di analisi dei dati delle performance è importante perché, non potendoci confrontare quotidianamente con gli avversari, ci aiuta a capire a che punto siamo”. Lo dice Marco Gradoni, timoniere Luna Rossa, in occasione della XVI edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione Italiana, a Milano. Come per le altre edizioni, il forum ha riunito i protagonisti del settore hr in un appuntamento ricco di spunti: consolidate pratiche della gestione del personale, sfide e opportunità legate alla gestione del talento, alla formazione, al benessere organizzativo e alle nuove prospettive delineate dall’innovazione.