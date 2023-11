Forum Risorse Umane, Groggia (Welliba): “Forniamo dati insight che aiutano a capire livello soddisfazione”

Novembre 16, 2023

“Aiutiamo le aziende con dati insight che aiutano a capire il grado di soddisfazione o insoddisfazione dei dipendenti”. Queste le parole di Alessandro Groggia, Country Leader and Co-Founder di Welliba, a margine del Welfare & Sustainability Day del Forum Risorse Umane di Comunicazione Italiana, l’appuntamento italiano di riferimento sui temi del lavoro e del People Management.