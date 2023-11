Forum Risorse Umane, Maiorana (Wolters Kluwer): “Diversity, equity ed inclusion sono opportunità”

Novembre 17, 2023

Your browser does not support the video tag.

“L’Hr ha davanti una sfida importante che è quella di impostare una strategia, una comunicazione volta a cogliere l’opportunità della diversity equity e di inclusion”. Lo ha detto Paola Maiorana, direttrice Scuola di formazione Ipsoa di Wolters Kluwer, a margine del Welfare & Sustainability Day del Forum Risorse Umane di Comunicazione Italiana, l’appuntamento italiano di riferimento sui temi del lavoro e del People Management.