Forum Risorse Umane, Maniglio (Deloitte): “Imprenditore ha obbligo di adottare sistemi organizzazione adeguati”

Novembre 16, 2023

“Nell’ambito della compliance aziendale esiste una nuova interpretazione di una norma che in realtà è del 2019, che è il nuovo articolo 2086 del Codice Civile, che ha sancito un obbligo in capo all’imprenditore di adottare dei sistemi di organizzazione adeguati all’impresa”. Queste le parole di Alessandra Maniglio, avvocato e partner di Deloitte Legal, a margine del Talent & Innovation Day del Forum Risorse Umane di Comunicazione Italiana, l’appuntamento italiano di riferimento sui temi del lavoro e del People Management.