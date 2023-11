Forum Risorse Umane, oltre 2000 persone alla 15esima edizione

Novembre 17, 2023

Si è conclusa la quindicesima edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione Italiana, l’appuntamento di riferimento sui temi del lavoro e del People Management, che si è tenuto a Milano il 14, 15 e 16 novembre. Il forum è stato una preziosa occasione di confronto per il mondo HR che si trova oggi davanti a nuovi scenari nel panorama lavorativo.