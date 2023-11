Forum Risorse Umane, Palermo (Pluxee Italia): “Nostro welfare aiuta a migliorare benessere aziendale”

Novembre 16, 2023

“Il nostro welfare aiuta a migliorare il benessere aziendale e dei dipendenti”. Così Tommaso Palermo, Ceo di Pluxee Italia srl, a margine del Welfare & Sustainability Day del Forum Risorse Umane di Comunicazione Italiana, l’appuntamento italiano di riferimento sui temi del lavoro e del People Management.