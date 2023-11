Forum Risorse Umane, Pietrobon (Modern Walk): “Prima sfida mondo HR è coinvolgimento dipendenti”

Novembre 15, 2023

“Sicuramente ci sono più sfide nel campo dell’Hr in questo momento, una di queste è fare in modo che i dipendenti si sentano ingaggiati e continuino a sentirsi parte delle organizzazioni anche in un momento di lavoro ibrido”. Così Martina Pietrobon, direttore di Business Modern Work, a margine del Talent & Innovation Day del Forum Risorse Umane di Comunicazione Italiana, l’appuntamento italiano di riferimento sui temi del lavoro e del People Management.