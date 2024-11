Forum risorse umane, Pinato (Edenred): “Aziende investono sempre di più in welfare e persone”

22 Novembre 2024

Your browser does not support the video tag.

“Il mondo dell’hr vive un momento di profonda trasformazione. Con Edenred supportiamo le aziende in tutti gli strumenti di welfare. Dal nostro osservatorio vediamo che le aziende investono sempre di più in welfare e sulle persone perché si rendono conto che l’engagement delle persone è un investimento e non un costo”. Parole di Stefano Pinato, sales and customer success director welfare Edenred Italia, intervistato dall’Adnkronos in occasione del Forum Risorse Umane 2024 di Comunicazione italiana. Giunto alla XVI edizione, l’appuntamento riunisce i professionisti del People management, i decision maker e gli innovatori del settore risorse umane. Un incontro che quest’anno rappresenta un’occasione di confronto e scambio sui temi legati alla gestione del talento, alla formazione, al benessere organizzativo e alle nuove frontiere offerte dall’innovazione tecnologica e strategica.