Forum risorse umane, Teofoli (Gruppo Centro Paghe): “Creare patto di engagement con dipendente per generare valore”

22 Novembre 2024

“Il Gruppo Centro Paghe è sul mercato da 40 anni e ci occupiamo di elaborazione dei cedolini e costo del lavoro, una parte fondamentale nell’ambito delle risorse umane. Negli anni abbiamo sviluppato dei sistemi che aiutano le aziende e le risorse umane a creare un valore di alto livello per i loro dipendenti, parliamo di sistemi gestionali integrati che seguono tutto il ciclo di vita del dipendente, da quando entra in azienda a quando non decide di lasciarla: sistemi di valutazione, di performance, di formazione. Per generare valore per un dipendente significa creare un patto di engagement che deve essere sempre più forte. L’hr dunque non deve essere solo di gestione ma anche strategico”. Parole di Valentina Teofoli, direttore marketing, recruiting e formazione Gruppo Centro Paghe, intervenendo, a Milano, in occasione del Forum Risorse Umane 2024 di Comunicazione italiana. Il forum, alla XVI edizione, è ormai il punto di riferimento per i professionisti del settore hr. Un incontro che quest’anno ha come tema ‘Integrability’, un concetto che stimola riflessioni e proposte sui temi legati alla gestione del talento, alla formazione, al benessere organizzativo e alle nuove frontiere offerte dall’innovazione tecnologica e strategica.