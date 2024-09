Forum Sostenibilità: Ramenghi (WINDTRE): “Vogliamo rendere migliori e più efficienti le città italiane”

20 Settembre 2024

“Con il progetto Smart City rendiamo le città più connesse ed efficienti. In particolare, grazie ai data analytics di rete mobile, WINDTRE è in grado di supportare le PA nell’ottimizzazione dell’offerta di mobilità, sia per quanto riguarda i mezzi che le infrastrutture. Unitamente alla Transformation Academy, attraverso la quale si vanno a colmare dei gap di competenze nelle amministrazioni, perseguiamo gli obiettivi Esg aziendali per rendere più sostenibili le città italiane”. Così Giorgio Ramenghi, Corporate Business Development Manager di WINDTRE, intervistato a Napoli in occasione del Forum della Sostenibilità 2024. L’evento è stato organizzato da Comunicazione Italiana, con il patrocinio di Regione Campania.