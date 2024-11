Forum Space&Blue, Goretti (Aeronautica Militare): “Economia del mare e dello spazio sono ormai identiche”

19 Novembre 2024

“Economia dello spazio ed economia del blu water sono la stessa identica cosa, anche se gli ambienti possono apparentemente sembrare diversi, le tecnologie applicate sia nel mondo del subacqueo sia nel mondo aerospaziale ormai sono le stesse. Gli stessi astronauti, infatti, si addestrano nel mare e nelle piscine, quindi queste tecnologie sono ormai parte integrante di questi due domini emergenti, dove noi dobbiamo fare la nostra parte, sia per quanto riguarda il settore industriale e della ricerca, ma soprattutto nel settore della difesa”. Lo ha detto il generale Luca Goretti, capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, sull’importanza per l’Italia di una connessione più forte tra l’economia dello spazio e quella del mare, intervenendo in occasione del Forum Space&Blue, giunto alla seconda edizione e in svolgimento a Roma. L’integrazione delle due economie, combinata con l’adozione di tecnologie avanzate come l’Intelligenza Artificiale e il Digital Twin, può infatti generare nuove opportunità economiche, creare valore aggiunto per il Sistema Paese e rafforzare il posizionamento dell’Italia come leader globale nelle economie del futuro.