Ottobre 6, 2022

“Nel nostro percorso di transizione digitale continueremo a mettere al centro la community di Amarena, le persone e le loro esperienze, con un’attenzione particolare ai giovani”. Lo ha dichiarato Tommaso Albonetti, Founder and CEO di Amarena, a margine della seconda edizione del Forum sulla transizione digitale organizzato da Comunicazione italiana.