Giugno 28, 2022

Your browser does not support the video tag.

Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo, fa un bilancio dei traguardi raggiunti nei primi trent’anni di vita della fondazione che ha sostenuto circa 36 mila progetti erogando circa tre miliardi e mezzo di euro. . Un impegno che non si è fermato nemmeno durante il periodo più critico di pandemia.