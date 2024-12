Foti (Fondazione Magna Grecia): “ Famiglia, la scuola e Istituzioni devono agire in modo concreto”

3 Dicembre 2024

“La Fondazione Magna Grecia negli ultimi tempi si è occupata di fare rapporti sull’influenza sui social, come tiktok e instagram, che la criminalità organizzata riesce a creare. E’ necessario che la famiglia, la scuola e le Istituzioni agiscano in modo concreto per distaccare i giovani, così come i bambini, da questa realtà distaccata, che si è ormai insinuata nella crescita e nella formazione della personalità”. Così Nino Foti, presidente Fondazione Magna Grecia al 1° Cybercrime Forum svoltosi a Palermo.