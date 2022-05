Foti (Fondazione Magna Grecia): “La mafia cambia aspetto insieme alla collettività”

Maggio 27, 2022

Your browser does not support the video tag.

«La fondazione oggi ha voluto approfondire sia sul piano accademico, sia sul piano giornalistico e speriamo un domani anche sul piano operativo le conseguenze fortemente dannose legate alle dinamiche di una mafia che cambia aspetto insieme alla collettività e acquisisce nuove forme, nuovi linguaggi e nuovi mezzi di comunicazione.». Così Nino Foti, Presidente della Fondazione Magna Grecia, al termine il corso di alta formazione “Le mafie ai tempi dei social”, organizzato dalla Fondazione MAGNA GRECIA, in partnership con il Gruppo Pubbliemme, Diemmecom, LaC Network, ViaCondotti21 e l’Università Luiss Guido Carli.