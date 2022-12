Dicembre 2, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Se non riusciamo a spendere in tempo i fondi non raggiungeremo mai i parametri”. Così Nino Foti,

presidente della Fondazione Magna Grecia alla IV edizione di Sud e Futuri dal titolo Mezzogiorno Strategico,

evento organizzato dalla fondazione in partnership con il Gruppo Pubbliemme-Diemmecom, LaC Network e

ViaCondotti21-LaCapitale.