Foti (Presidente Fondazione Magna Grecia): “ Siamo certi che il ponte si farà”.

Marzo 28, 2023

“Dal tempo delle Guerre Puniche si parlava del ponte. Negli ultimi 50 anni sono state solo chiacchere, la realizzazione di questa importante struttura non è un problema tecnico ma solo politico. Non va dimenticato che il passato Governo Monti bloccò il progetto perché ritenuto troppo costoso. Oggi è necessario non ascoltare quella minoranza che si oppone al progetto, perché esso è fondamentale non solo per la Sicilia e la Calabria, ma per tutta l’Europa”. E’ quanto ha dichiarato Nino Foti, Presidente della Fondazione Magna Grecia a margine del convegno che si è svolto al Teatro Massimo di Palermo dal titolo ‘Il Ponte sullo Stretto. Una sfida necessaria’. Una iniziativa, nata dalla collaborazione tra Fondazione Magna Grecia e Fondazione Sicilia, dedicata a un tema cruciale per lo sviluppo del Mezzogiorno e dell’Italia: il ponte sullo Stretto. Una giornata di discussione organizzata in partnership con il Gruppo Pubbliemme-Diemmecom, ViaCondotti21-LaCapitale, LaC Network e coordinata da Alessandro Russo, direttore editoriale del Network e Paola Bottero, direttore strategico del Gruppo