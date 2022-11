Novembre 28, 2022

Frana a Ischia, si continua a cercare i dispersi. Scuole ancora chiuse sull’isola. Sommozzatori e vigili del fuoco cercano nel mare per vedere se c’è qualcuna delle auto trascinate. Protezione civile: “Più del 94% dei nostri Comuni soggetti a frana”.