Novembre 26, 2022

E’ di una donna, non ancora identificata, il corpo senza vita recuperato dai soccorritori a Casamicciola Terme sull’isola d’Ischia. Si tratta della prima vittima accertata della frana che ha investito il comune ischitano all’alba. Si cercano ancora una decina di dispersi.