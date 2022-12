Dicembre 1, 2022

“Allo stato attuale risultano interessati circa 900 edifici'”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in un’informativa urgente alla Camera sulla tragedia di Ischia. E “sono circa 290 le persone che hanno trovato sistemazione in strutture alberghiere o altre soluzioni autonomamente individuate”, ha aggiunto.

Proseguono le ricerche dei dispersi, sull’isola torna la paura per l’arrivo del maltempo.