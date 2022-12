Dicembre 2, 2022

Allerta meteo di colore giallo sull’isola di Ischia. Oltre mille residenti verranno invitati a lasciare le loro abitazioni nell’area individuata come maggiormente a rischio. Sarà predisposto un servizio navetta che permetterà ai residenti di raggiungere le strutture alberghiere che li ospiteranno fino alla conclusione dell’allerta meteo.