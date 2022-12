Dicembre 5, 2022

Sono riprese oggi le lezioni in presenza per la scuola dell’infanzia, la primaria e per le scuole medie di cinque Comuni di Ischia, a esclusione di Casamicciola, dove otto giorni fa si è verificata la frana. Mercoledì, toccherà agli istituti superiori di tutti i comuni isolani. Continua intanto la ricerca dell’ultima dispersa e i controlli degli edifici. Al via oggi un’attività di monitoraggio idrogeologico.