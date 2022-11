Novembre 29, 2022

Your browser does not support the video tag.

E’ scontro tra Regione e governo sulla nomina a commissario straordinario per l’emergenza frana a Ischia di Simonetta Calcaterra. La nomina non trova d’accordo il governatore Vincenzo De Luca. Calcaterra, fià commissaria del Comune di Casamicciola era stata indicata da Palazzo Chigi ma il parere della Regione è vincolante e De Luca ha deciso di avvalersi di tale prerogativa.