Dicembre 2, 2022

Con le prime luci dell’alba si torna a cercare l’ultima persona dispersa dopo la frana di Casamicciola, a Ischia. Ieri individuati altri tre corpi. Ad oggi sono 300 gli sfollati, ma con il maltempo in arrivo si preparano altre evacuazioni. Intanto il Cdm ha stanziato ieri altri 10 milioni di euro per interventi di Protezione civile.