Novembre 28, 2022

Soccorritori alla ricerca dei dispersi sull’isola di Ischia dopo la frana che ha provocato morti e feriti, travolgendo abitazioni ed automobili e invadendo di fango interi quartieri. Sfollate circa 200 persone. Ieri il Cdm h stanziati i primi due miliardi e dichiarato lo stato d’emergenza.